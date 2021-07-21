BIST 1.352
DOLAR 8,58
EURO 10,10
ALTIN 500,73
HABER /  GÜNCEL  /  OTOMOBİL

Honda çip tedarikindeki problem sebebiyle Japonya'daki tesislerinde üretime ara verecek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Honda çip tedarikindeki problem sebebiyle Japonya'daki tesislerinde üretime ara verecek

Otomobil üreticisi Honda, motor ve fren sistemlerinde kullanılan çiplerin tedarikinde yaşanan problem sebebiyle Japonya'daki tesislerinde üretime geçici olarak ara vereceğini açıkladı.

Abone ol

Kyodo ajansının haberine göre, akıllı telefon ve 5G ağ ekipmanlarına yönelik artan çip talebi sonrası otomobil üreticileri tedarik sıkıntısı çekmeye devam ediyor.

Buna göre Honda, ülkenin güneybatısında bulunan Mie eyaletindeki tesislerinde 2-6 Ağustos'ta imalata ara verecek. Üretim boşluğu eylül ayındaki tatil periyodunda kapatılacak.

Kyodo ajansına göre Japon üretici, N-Box mini araçlar ile kompakt segment Fit model dahil Mie eyaletinde günde 2 bin araç imal ediyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş koronavirüsten hayatını kaybetti
Foto Galeri Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş koronavirüsten hayatını kaybetti Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
CHP'li başkan Lütfü Savaş: Uluslararası karar vericilerin işaret edeceği bir insanı aday yapacaklar
CHP'li başkan Lütfü Savaş: Uluslararası karar vericilerin işaret edeceği bir insanı aday yapacaklar
Milwaukee Bucks NBA şampiyonu oldu Giannis Antetokounmpo 50 sayı attı
Milwaukee Bucks NBA şampiyonu oldu Giannis Antetokounmpo 50 sayı attı
Rus trafik polisinin evinden altın kaplama tuvalet çıktı
Rus trafik polisinin evinden altın kaplama tuvalet çıktı
ABD ordusu Biden yönetiminde Somali'de Eş-Şebab'a yönelik ilk hava saldırısını düzenledi
ABD ordusu Biden yönetiminde Somali'de Eş-Şebab'a yönelik ilk hava saldırısını düzenledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de gençlerle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de gençlerle bir araya geldi
Kahramanmaraş'ta ambulansla otomobil çarpıştı 4 yaralı
Kahramanmaraş'ta ambulansla otomobil çarpıştı 4 yaralı
Balıkesir'de bir kişi eşini öldürüp polise teslim oldu
Balıkesir'de bir kişi eşini öldürüp polise teslim oldu
AB'den Polonya ve Macaristan'a hukukun üstünlüğü eleştirisi
AB'den Polonya ve Macaristan'a hukukun üstünlüğü eleştirisi
Fransa'da koronavirüs vakalarında görülmemiş artış
Fransa'da koronavirüs vakalarında görülmemiş artış
Türkiye 20 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 20 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu