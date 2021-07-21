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Çin'de sel felaketi: 12 kişi hayatını kaybetti

Çin'de sel felaketi: 12 kişi hayatını kaybetti

Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinde şiddetli yağışlar sel felaketine neden oldu. Sel felaketinde en az 12 kişi yaşamını yitirdi.

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Çin'in Henan eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle en az 12 kişi hayatını kaybetti.i.

Xinhua'da yer alan habere göre, Henan'a bağlı Zhengzhou kentinde dünkü yağışların ardından meydana gelen selde can kayıpları yaşandı. Arama kurtarma ekipleri, şimdiye kadar selin etkili olduğu bölgelerde 12 kişinin cesedine ulaşırken 100 binin üzerinde kişi ise güvenli bölgelere yerleştirildi.

Sellere dair sosyal medyada paylaşılan videolarda Zhengzhou sokaklarının göle döndüğü ve araçların suya boğulduğu görüldü.

Zhengzhou yerel yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, "selin kontrol durumunun çok zor olduğu" belirtilerek, felaketin seviyesi "olağanüstü yüksek" olarak tanımlandı.

Henan eyaletinde 17 Temmuz'dan bu yana belirli aralıklarla etkili olan sağanak dün sele yol açmıştı.

Eyaletin başkenti Zhengzhou'daki metro ağı sular altında kalmış, çok sayıda yolcu mahsur duruma düşmüştü.

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