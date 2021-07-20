Baykar'dan 'bayram' müjdesi! Muharip İnsansız Uçak Sistemi'ne ait görselleri paylaştı
İHA ve SİHA üreticisi Baykar Savunma, Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) projesinin kavramsal tasarım görsellerini ilk kez paylaştı. Selçuk Bayraktar, Muharip İnsansız Uçak Sistemi prototipinin ilk uçuşunu 2023 yılında gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.
Yerli insansız hava aracı üreticisi Baykar Savunma'dan Kurban Bayramı'nına özel bir paylaşım geldi.Baykar, sosyal medya hesabından, Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) projesinin kavramsal tasarım görsellerini ilk kez paylaştı. Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, Muharip İnsansız Uçak Sistemi prototipinin ilk uçuşunu 2023 yılında gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.
Paylaşımla birlikte yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi: "Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) projemizin kavramsal tasarım görsellerini ilk kez paylaşıyoruz. Milletimize ve tüm İslam alemine sağlıklı ve mutlu bir Kurban Bayramı dileriz."
Selçuk Bayraktar hedefi açıkladı
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın Muharip İnsansız Uçak Sistemi ile ilgili videolu paylaşım yaptı. Muharip İnsansız Uçak Sistemi prototipinin ilk uçuşunu 2023 yılında gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyleyen, BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, “MİUS projemizi de aynen Bayraktar TB3'de olduğu gibi tümüyle öz kaynaklarımızla yürütüyoruz. MİUS ses hızına yakın bir seyir süratiyle görev yapacak. Hedefimiz, 2023'te MİUS prototipimizin ilk uçuşunu gerçekleştirmek” dedi.
Selçuk Bayraktar, “Genç mühendis ve teknisyen kardeşlerimle geliştirdiğimiz MİUS prototipinin ilk uçuşunu Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında gerçekleştirmek. Geleceğin yarışlarına bugünden hazırlanarak teknolojide lider olmak” ifadelerini kullandı.
BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, “Bugün Arefe günü. Yarın duyuracağımız sürprizle alakalı bir çok soru geldiğini gördüğüm için bayramın ilk günü sürpriz açıklandıktan sonra yayınlamak üzere bu kısa videoyu çekiyorum. İnsansız Savaş Uçağı (MİUS) projemizin 12 yılı aşkın süredir hayalini kuruyorduk. AKINCI'nın seri üretime geçip olgunlaşmasıyla birlikte son dönemde çalışmalarımız hız kazandı. Geliştirdiğimiz bu projenin devam eden kavramsal tasarımlarını paylaşmış oluyoruz. Halihazırda dünyada bu alanda geliştirme çalışmaları yürütüyor. İnsansız savaş uçaklarının, aynen SİHA'larımızda olduğu gibi hava muharebe konseptini değiştireceği, gelecekte 5.nesil savaş uçaklarının yerine geçeceği öngörülüyor” şeklinde konuştu.