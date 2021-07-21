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NBA'de final serisinin en değerli oyuncusu Giannis Antetokounmpo seçildi

NBA'de final serisinin en değerli oyuncusu Giannis Antetokounmpo seçildi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 50 yıl aranın ardından şampiyonluğa ulaşan Milwaukee Bucks'ın yıldızı Giannis Antetokounmpo, final serisinin en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

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Bucks'ın Phoenix Suns'ı 105-98 mağlup ederek şampiyonluğa uzandığı serinin 6. maçında 50 sayı, 14 ribaunt ve 5 blokluk performansıyla öne çıkan Yunan oyuncu, bugüne kadar kazandığı ödüllere bir yenisini daha ekledi.

NBA Finalleri'nin MVP'si seçilen Antetokounmpo, son maçtaki performansıyla, 40 sayı ve 10 ribaunt barajını geçen Shaquille O'Neal'ın ardından organizasyon tarihindeki ikinci oyuncu konumuna geldi.

Kariyerinde daha önce elde ettiği normal sezonun en değerli oyuncusu ve yılın en iyi savunma oyuncusu ödüllerine final serisinin MVP'sini de ekleyen Giannis Antetokounmpo, NBA tarihinde bu üç kategoride ödül kazanan Michael Jordan ve Hakeem Olajuwon'ın ardından üçüncü oyuncu oldu.

Ödül töreninin ardından duygularını dile getiren 26 yaşındaki basketbolcu, "Milwaukee'ye, bana inandığı için teşekkür ederim. Son maçta gerçekten iyi bir performans gösteren takım arkadaşlarıma da teşekkürler. Bu takıma güvendim. Bu kentte yaşamak istedim. Bu insanlarla, bu başarıya imza atmak istedim. Bunu başardığım için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

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