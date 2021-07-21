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Ziya Selçuk'a LGS'de benzer soru iddiası soruldu iptal edilecek mi?

Ziya Selçuk'a LGS'de benzer soru iddiası soruldu iptal edilecek mi?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 6 Haziran’da yapılan LGS sınavının ardından gündeme gelen, soruların daha önce bir yayınevinde yayınlandığı iddialarını reddetti, sınavın iptal edilmeyeceğini söyledi.

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Koronavirüs salgını gölgesinde Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 6 Haziran’da, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınava 1 milyon 243 bin 801 öğrenci girdi. Sınavın ardından, müfredat dışı soruların sorulduğu, sınavın zorluk derecesinin yüksek olduğu ve bazı soruların Sinan Kuzucu Yayınları’nın deneme kitaplarında daha önce yer aldığı iddiaları ortaya atıldı. Söz konusu iddia Meclis gündemine taşındı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve Bağımsız Adana Milletvekili İsmail Koncuk’un, söz konusu iddiaları hatırlatarak yönelttiği soru önergelerine yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Sınav sorularının benzerliğine yönelik iddialar asılsız olup somut hiçbir belgeye dayanmamaktadır” dedi, sınavın iptal edilmeyeceğini söyledi.

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