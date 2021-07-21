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AK Parti ve CHP bayramlaştı Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ın tebrikleri iletildi

AK Parti ve CHP bayramlaştı Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ın tebrikleri iletildi

AK Parti'de, Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin eşliğindeki heyet, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç eşliğindeki heyetle ile online olarak bayramlaştı.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, bayramda Kovid-19 tedbirlerinin elden bırakılmaması gerektiğini belirterek "Biliyorum herkes çok sıkıldı ama dünyanın içinde bulunduğu şartlar böyle. İnanıyorum ki önümüzdeki Ramazan Bayramı'nda bayramlaşmayı yüz yüze yaparız." dedi.

AK Parti'de, Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Ayten Aydın, Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Muhammed Cem Çekerek'ten oluşan heyet, Kurban Bayramı dolayısıyla CHP heyetiyle video konferans yöntemiyle bayramlaştı.

Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Parti Meclisi Üyesi Hasan Efe Uyar ile Kadın Kolları Genel Sekreteri Mehtap Yücel'in bulunduğu CHP heyetiyle görüşmede, karşılıklı Kurban Bayramı tebriğinde bulunuldu.

Öztunç, iki bayramdır video konferans yöntemiyle bayramlaştıklarını belirterek, önümüzdeki bayramda yüz yüze bir araya gelebilme temennisinde bulundu.

Zengin de Kurban Bayramı'nda yüz yüze bayramlaşmayı planladıklarını ancak insanlara örnek olabilmek için parti teşkilatlarına da video konferansla bayramlaşmayı önerdiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bazı il teşkilatlarıyla da bu yöntemle bayramlaşacaklarını söyleyen Zengin, bayramda koronavirüs tedbirlerinin elden bırakılmaması gerektiğini vurguladı. Özlem Zengin, "Biliyorum herkes çok sıkıldı ama dünyanın içinde bulunduğu şartlar böyle. İnanıyorum ki önümüzdeki Ramazan Bayramı'nda bayramlaşmayı yüz yüze yaparız." dedi.

-"Kırmızı illerin artık sona ermesi gerekiyor"

Hala koronavirüs aşısı yaptırmayanların bulunduğuna dikkati çeken Öztunç, "Belki daha önce aşı sıkıntısı vardı, aşı bulunamıyordu ama bugün itibarıyla böyle bir sıkıntımızın olmadığı görülüyor. Bir kez daha tüm yurttaşlarımıza aşı yaptırmaları çağrısında bulunuyorum çünkü en büyük şansımız aşı olunması, bu işten aşı ile kurtulabileceğiz. Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre çok sayıda ilimiz hala kırmızı, bazı illerimiz sarıya dönmüş, bazıları turuncu ama kırmızı illerin artık sona ermesi gerekiyor. Özellikle Doğu illerimizdeki yurttaşlarımızı aşı olmaya davet edelim." diye konuştu.

Aşı konusundaki yaklaşımından dolayı Öztunç'a teşekkür eden Özlem Zengin, "Aşı meselesi bireysel tercihin çok ötesinde diye düşünüyorum, çünkü içimizde aşı olmayanlar var olduğu müddetçe bu hastalığı tamamen yenmemiz söz konusu değil. Özellikle medyada zaman zaman görüyoruz, çok pervasızca, akademik ve bilimsel anlamda temeli olmaksızın aşı kampanyasının aleyhine çalışmayı fevkalade sıkıntılı görüyorum. Ben de tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Özlem Zengin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere tüm CHP'lilere selamlarını ve bayram tebriklerini illetti.

Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Kılıçdaroğlu ile dün akşam görüştüğünü belirterek "Sayın Genel Başkan'ımızın hem şahsınıza hem heyetteki arkadaşlara hem Sayın Genel Başkan'ınıza, değerli AK Parti'lilere selamları var, hayırlı bayramlar diliyor. Umarım önümüzdeki yıl hem yüz yüze bayramlaşırız hem de pek çok sorunu aşmış olarak, ülke olarak önümüze bakarak güzel günleri hep birlikte yaşarız." diye konuştu.

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