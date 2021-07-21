İsrail, ABD, Fransa, AB çıldırdı! Rumlara destek Türkiye'ye tepki

İsrail, Fransa, AB, ABD Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Maraş bölgesiyle ilgili aldığı kararda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne destek verdiğini duyurdu.

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İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail, Maraş'ın statüsüyle ilgili Türkiye'nin son dönemdeki tek taraflı adımlarını derin bir endişeyle takip ediyor. İsrail, GKRY'ye tam desteğini ve dayanışmasını yineliyor" ifadelerini kullandı.

Haiat, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in de Rum mevkidaşı Nikos Christodoulides'a konuyla ilgili olarak ülkesinin desteğini doğrudan ilettiğini belirtti.

İsrail yönetimi daha önce de Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanı konusunda Yunanistan'a destek açıklamalarında bulunmuştu.

ABD tepkisi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "BM kararlarıyla tutarsız, kabul edilemez ve geçmişteki çözüm müzakerelerini sürdürme taahhütleriyle bağdaşmayan Maraş'ın bazı bölümlerinin Kıbrıslı Türklerin kontrol altına alması kararını kınıyoruz. Bu kararın ve Ekim 2020'den bu yana atılan adımların geri alınmasını talep ediyoruz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price ise "Maraş'ın belli kısımlarının kontrolünü Kıbrıs Türk'e devretme çabaları kışkırtıcı ve kabul edilemez. Güçlü bir BM Güvenlik Konseyi yanıtı için müttefiklerle çalışıyoruz. Kıbrıs'ın iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon olarak yeniden birleşmesini destekliyoruz" dedi.

Fransa tepkisi

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Kuzey Kıbrıs'ın Maraş kararının ardından Güney Kıbrıs'a destek açıklamasında bulundu: "Paris, Türkiye'nin terk edilmiş Kıbrıs'ın Maraş kentini yeniden açma ilanını kınıyor. BM'de konuyu gündeme getireceğiz."

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyesi İngiltere, konunun acil olarak diğer konsey üyeleriyle birlikte tartışılması gerektiğini belirtirken, durumun endişe verici olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İngiltere, tüm taraflara Kıbrıs anlaşması uyarınca adadaki tansiyonu yükseltecek herhangi bir adım atmamaları çağrısı yapıyor" denildi. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Birleşik Krallık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Maraş'ın kapalı alanının yüzde 3,4'ünü oluşturan bir bölgenin yeniden açılması ve yeniden yerleşimine ilişkin yaptığı açıklamaları için derin endişe duymaktadır" ifadesi yer aldı.

AB Tepkisi

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de Erdoğan ile Ersin Tatar'ın açıklamalarının Kıbrıs'ın statüsünü değiştirmeye yönelik tek taraflı kararlar olduğunu öne sürdü. Adada tansiyonun yükselmesi riski bulunduğunu öne süren Borrell, bu durumun kabul edilemez olduğunu belirtti. Borrell, AB'nin uluslararası hukuka aykırı, tek taraflı eylemlerden ve provokasyonlardan kaçınılması çağrısı yaptığını söyledi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin söz konusu adımlarının en güçlü şekilde kınandığını duyururken, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye'nin yasa dışı adımlar attığını iddia etti.