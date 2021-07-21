BIST 1.352
DOLAR 8,60
EURO 10,13
ALTIN 499,68
HABER /  DÜNYA

Rusya'dan Su-35 ve Su-57 açıklaması: Hazırız

Rusya'dan Su-35 ve Su-57 açıklaması: Hazırız

RUSYA, Türkiye'nin Su-35 ve Su-57 savaş uçaklarını almak istemesi durumunda görüşmeye hazır olduklarını belirtti.

Abone ol

Rusya’nın federal askeri ve teknik işbirliği servisi FSVTSV’nin direktörü Dmitriy Şugayev, Türkiye ile Su-35 ve Su-57 jetleri tedariki konusunda yapılan görüşmelerin ne aşamada olduğu sorusu karşısında, “Rusya, Türkiye Cumhuriyeti ile söz konusu alanda (askeri ve teknik işbirliği alanında) işbirliğini geliştirmek istediğini teyit eder. Bu konuyu ele almak adına Türk partnerlerimiz ile görüşmelere devam etmeye hazırız” dedi.

Şugayev Uluslararası hava ve uzay fuarı MAKS-2021 öncesinde Sputnik haber ajansına yaptığı açıklamalarda, “Ankara bu uçakları (Su-35 ve Su-57) satın almaya karar verirse, Türk meslektaşlarımız ile görüşmeye hazırız” ifadelerini kullandı.

Su-57, Rusya’nın beşinci nesil savaş uçağı. Su-35 ise 4++ nesil savaş uçağı. Türkiye daha önce Rusya’dan savaş uçağı satın almakla ilgilenmiş, bu konuda görüşmeler de yapılmıştı. Türkiye’nin F-35 programından çıkarılması ardından görüşmeler hızlanmıştı. Ancak nihai karar alınmış değil.

 

ÖNCEKİ HABERLER
Uzmanlar uyardı! Artık ısı adası etkisi altındayız
Uzmanlar uyardı! Artık ısı adası etkisi altındayız
Afganistan'da Taliban ateşkes teklifini geri çekti
Afganistan'da Taliban ateşkes teklifini geri çekti
AK Parti ve CHP bayramlaştı Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ın tebrikleri iletildi
AK Parti ve CHP bayramlaştı Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ın tebrikleri iletildi
Ölen biri için kurban kesilir mi Diyanet vefat eden kişinin adına kurban kesilir mi?
Ölen biri için kurban kesilir mi Diyanet vefat eden kişinin adına kurban kesilir mi?
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras isyan etti! Gelmeyin taşıyamıyoruz
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras isyan etti! Gelmeyin taşıyamıyoruz
Ünlü eşarp markası Armine krize girdi, konkordato istedi
Ünlü eşarp markası Armine krize girdi, konkordato istedi
Ayrıldığı kız arkadaşı kabusu oldu yıllardır hayatımı zehir etti
Ayrıldığı kız arkadaşı kabusu oldu yıllardır hayatımı zehir etti
Alişan kaç kardeş anne ve babası kimdir Alişan ailesi ve kardeşleri
Alişan kaç kardeş anne ve babası kimdir Alişan ailesi ve kardeşleri
Ziya Selçuk'a LGS'de benzer soru iddiası soruldu iptal edilecek mi?
Ziya Selçuk'a LGS'de benzer soru iddiası soruldu iptal edilecek mi?
Yargıtay'dan emsal karar çıktı! Çalışana manevi tazminat ödenecek
Yargıtay'dan emsal karar çıktı! Çalışana manevi tazminat ödenecek