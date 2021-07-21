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Her şey birden oldu! Antalya'da genç kadın fenalık geçirip hastanelik oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Her şey birden oldu! Antalya'da genç kadın fenalık geçirip hastanelik oldu

ANTALYA'da denizdeyken fenalık geçiren 23 yaşındaki kadın, akrabası ve cankurtaran yardımıyla sudan çıkartıldı. Genç kadın, kontrol amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Olay, dün saat 15.30 sıralarında Konyaaltı Sahili 4 nolu plajda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir yakınıyla plaja gelen Dersin Melham (23), denize girdikten kısa bir süre sonra rahatsızlandı. Durumu fark eden yakını suya atlayarak genç kadını kıyıya getirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine de olay yerine deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Melham, sahile gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Olayın görgü tanıklarından Mabettin Akyüz, “Birden suya girdi. Benim küçük oğlum da oradaydı. Onun üstüne düştü. Yanında bir ağabey vardı, o gidip kurtardı” dedi.

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