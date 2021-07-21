Gaziantep'te bahçede tesadüfen bulundu 24 saat nöbet tutuldu: Yıllarca...

Tesadüfen bulundu: "Sağ olsunlar gayet anlayışlıydılar" diyen Yıldırım "Böyle bir eserin burada olduğunu bizde bilmiyorduk. 1980’li yıllarda biz bu eve girdik. Tesadüfen bulundu. Yetkililer geldi ve kazı yaptı. Bizde böyle tarihi bir güzelliğin devlette kalmasını istiyorduk. Sağ olsun yetkililerin çalışmasıyla taşınma işlemi başarılı bir şekilde yapıldı” dedi.