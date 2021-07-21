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Taliban sözcüsü: Türkiye bizim kardeşimiz iyi ilişkiler kurmak istiyoruz

Taliban sözcüsü: Türkiye bizim kardeşimiz iyi ilişkiler kurmak istiyoruz

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, “özellikle Müslüman ülkelerden Afganistan'da siyasi çözüm ve savaşın sona erdirilmesi konusunda destek istediklerini, Türkiye ile de iyi ilişkiler içinde olmayı arzu ettiklerini” söyledi.

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Mücahid, TRT Arabi'ye yabancı güçlerin Afganistan'dan çekilmesi, Kabil Havaalanının işletilmesi ve Doha'da yürütülen Afganlar arası barış müzakereleri konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Taliban sözcüsü, Afganistan'da sorunun çözümünün kapsayıcı bir İslam hükümetinde olduğunu savunarak, barış ve güvenliği yeniden canlandırmak ve yeniden inşa sürecini başlatmak için diğer ülkelerle çalışmak istediklerini ifade etti.

Özellikle Müslüman ülkelerden Afganistan'da siyasi çözüm ve savaşın sona erdirilmesi konusunda destek isteyen Mücahid, Türkiye ile de iyi ilişkiler içinde olmayı arzu ettiklerini belirtti.

Mücahid, "Türkiye ile iyi ilişkiler istiyoruz, Türkiye bizim kardeşimiz, inanca dayalı pek çok ortak noktamız var. Türkiye'nin geçmişi bırakıp bugüne ve geleceğe dönmesini istiyoruz. Ondan sonra diyalog isteyebiliriz" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da yapılması arzu edilen barış konferansı konusunda, Afganistan'ı ve bölgeyi barışa kavuşturacak her fırsatı değerlendirdiklerini söyleyen Taliban sözcüsü, Kabil havaalanının, diplomatik misyonların ve elçiliklerin güvenliğinin Afganların sorumluluğunda olduğunu, aksi bir tutumu ülkenin içişlerine müdahale olarak değerlendireceklerini kaydetti.

Mücahid, Katar'ın başkenti Doha'daki Afganlar arasında müzakerelerin yeniden başlamasından iyi sonuçlar alınacağını ümit ettiğini de sözlerine ekledi.

Erdoğan da "İnanç ile alakalı ters bir yanımız yok" demişti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da önceki gün şu açıklamayı yapmıştı:

"Nasıl ki Amerika ile görüştülerse, Türkiye ile bu görüşmeleri daha rahat yapmaları gerek. Çünkü Türkiye'nin onun inancı ile alakalı olarak ters bir yanı yok. Ters bir yanı olmadığı için de onlarla bu konuları daha iyi görüşebileceğimize, anlaşabileceğimize ihtimal veriyorum. Başka alternatifler var onlar üzerinde de çalışmaları devam ettiriyoruz."

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