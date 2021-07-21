Vaka sayıları patlamıştı Tunus'ta Sağlık Bakanı'na şok!

TUNUS'ta Covid-19 kaynaklı vaka ve vefat sayılarındaki artış sonrası Sağlık Bakanı Fevzi Mehdi'nin görevine son verildi.

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Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan Hişam Meşişi, Sağlık Bakanı Fevzi Mehdi'nin görevine son verilmesine ve yerine vekaleten Sosyal İşler Bakanı Muhammed Trablusi'nin getirilmesine karar verdi" ifadesine yer verildi.

Meclis'te eleştirilmişti

Açıklamada, Mehdi'nin görevden alınma nedenine ilişkin ise bilgi verilmedi. Ancak mecliste, Nahda Hareketi dahil birçok parti salgının artışı ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle Mehdi'ye eleştiriler yöneltmişti.

Bakanlığın yayımladığı son verilere göre, 11 milyon 700 bin nüfuslu Tunus'ta Covid-19 nedeniyle bugüne kadar 17 bin 644 kişi hayatını kaybetti, 548 bin 753 kişi enfekte oldu, 438 bin 356 kişi de iyileşti.

Hastanelerde oksijen sıkıntısı yaşanıyor

Tunus, pandeminin başından bu yana en yüksek vaka sayılarıyla karşı karşıya. Artan vakalar nedeniyle Kuzey Afrika ülkesinde hastanelerde yatak ve oksijen sıkıntısı yaşanıyor.

Son haftalarda krizin büyümesi üzerine bazı bölgelerde karantina kuralları yeniden getirildi.

Aşı ve tıbbi cihaz sıkıntısının da olduğu ülkeye Türkiye, İtalya, İngiltere ve Cezayir sağlık ekipmanı yardımında bulunuyor.



Fransa Tunus'a 800 bin, Çin ise 400 bin doz aşı gönderme taahhüdünde bulundu.