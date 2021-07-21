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Ücretsiz olduğu duyan akın etti! Zonguldak'ta metrelerce kuyruk oluştu

Ücretsiz olduğu duyan akın etti! Zonguldak'ta metrelerce kuyruk oluştu

ZONGULDAK'ta bir market Kurban Bayramı ve sonrasında vatandaşların kurban etlerinden ücretsiz olarak kıyma çekiyor. Ücretsiz kıyma çektirmek isteyen vatandaşlar saatlerce kuyrukta bekledi.

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Her yıl Kurban Bayramı süresince ve sonrasında ücretsiz kıyma çekerek vatandaşlara hizmet veren Zonguldak'taki bir market, geleneği bu Kurban Bayramı'nda da sürdürdü. Ücretsiz kıyma çekildiğini duyan vatandaşlar markete koştu. Kıyma çektirmek isteyen vatandaşlar saatlerce bekleyerek uzun kuyruklar oluşturdu.

Zonguldak halkının yıllardır yanlarında olduğunu ifade eden market yetkilisi Necmi Akgül, "Demirciler Market olarak kasap reyonumuzu kuralı 15 yıl oldu. Kasap reyonumuzda vatandaşlarımıza Kurban Bayramı’nda kurban etlerini ücretsiz olarak kıyma çekerek hizmet etmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın bu hizmetten dolayı memnuniyeti bize bir kat daha artıyor." dedi.


"Sakınca görmüyorum"
Sözlerinin devamında Akgül "Birde pandemi nedeniyle herkesin durumu sıkıntılı bu dönemde vatandaşlarımıza faydalı olabilmek bizimde market olarak hizmet etmek boynumuzun borcu. Çünkü pandemi döneminde bütün sektörler zarar gördü. İşyerleri kapanlar oldu ama marketler çalıştı. Marketler pandemiden para kazandı. Bu parayı da halkına harcamasında herhangi bir sakınca görmüyorum” şeklinde konuştu.

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