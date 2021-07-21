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Kavurma tarifi dana kavurma sebzeli domatesli nasıl yapılır?

Kavurma tarifi dana kavurma sebzeli domatesli nasıl yapılır?

Kurban Bayramı sabahın ilk saatlerinde pişirilmeye başlanan, bayramın da bir geleneği olan kavurma gelir. Kesilen kurbanların ardından ilk pişirilen kavurmanın kokusu bayram sabahı tüm mutfakları sarar. Peki, kavurma nasıl yapılır? Kavurma yapımının püf noktaları neler?

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Dana kavurma Kurban Bayramı ile sofralarda yer bulmaya başladı. Et sevenlerin tükettiği kavurma Kurban Bayramlarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Hem ev ahalisi hem de bayramlaşmaya gelenler için lezzetli kavurma yapmak isteyenler, püf noktaları merak ediyor. Evde kavurma yapmak istiyorsanız, dana kavurma nasıl yapılır? Lokum kıvamında kavurma yapımı için nerelere dikkat etmek gerekiyor? sorularının yanıtı için haberimize göz atabilirsiniz. Siz de kavurma yapmayı deniyor fakat bir türlü istediğiniz lezzet ve kıvamda pişiremiyorsanız, işte adım adım kavurma tarifi...

Kavurma püf noktaları: Kurban Bayramı sabahın ilk saatlerinde pişirilmeye başlanan, bayramın da bir geleneği olan kavurma gelir. Kesilen kurbanların ardından ilk pişirilen kavurmanın kokusu bayram sabahı tüm mutfakları sarar.

Kuzu ve dana kavurmanın lezzetli ve yumuşak olması için etin bir gün dinlendirilmesi gerekir. Dinlendiremezsek etimize bir bardak su eklemeliyiz. Hayvanın sırt kısmından çıkan bonfile de tercih edilebilir.

Etinizi yıkayıp pişirmeyi tercih edenlerdenseniz yanılıyorsunuz. Eti özellikle de sıcak su ile yıkamak kavurmanın hem lezzetini azaltır, hem de etin pişerken sertleşmesine neden olur.

Kavurmadan önce sinirlerini ayırmazsanız, etiniz pişerken sertleşir ve kavurmanızı yerken çiğnemenizi ve lezzet almanızı oldukça etkiler.

Kavurmanız kuru oluyorsa sebebi tencerenizi tam kızdırmadan pişirmeye başlamanız olabilir. Bu durum etin suyunu dışarı vermesine ve kurumasına neden olur. Eğer tencereyi güzelce ısıtırsanız, etiniz suyunu içinde tutar ve kavurmanız yumuşak, sulu ve lezzetli olur.

Etiniz iyice pişsin, kavrulsun istiyorsanız siz de fazla pişirme hatasına düşüyor olabilirsiniz. Eti fazla pişirmek etin daha sert olmasına sebep olur. Bu yüzden etinizi kavururken pişirme süresini çok iyi ayarlamanız gerekir.

Yapımı için malzemeler 
1 kilogram dana eti
1 baş kuru soğan
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz

Et kavurma tarifi Nasıl yapılır?

Etleri sinirlerini temizleyerek kuşbaşı doğrayın.

Geniş bir tencereye sıvı yağ koyun ve kızdırın. Etleri ekleyip suyunu salana kadar orta ateşte pişirin ve içine kabuğu soyulmuş bütün soğanı ekleyin. Ocağı kısın, etler yumuşayana kadar kısık ateşte yaklaşık 1 saat ara sıra karıştırarak pişirin. Ocaktan almadan 15 dakika önce tuzunu ekleyin.

Sıcak servis yapın.

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