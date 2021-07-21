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Bursa İnegöl'de etler bozulmasın diye arabasında bulduğu teknik görenleri hayrete düşürdü

Bursa İnegöl'de etler bozulmasın diye arabasında bulduğu teknik görenleri hayrete düşürdü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan vatandaşın, Denizli’de kestiği kurbanın etlerini bozulmasın diye bulduğu teknik görenleri hayrete düşürdü.

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İnegöl ilçesinde yaşayan Osman Barış, kurban kesmek için kardeşinin yaşadığı Denizli'ye hafif ticari aracıyla gitti. Kestiği kurbanın etlerini bagaja koyan Osman Barış, yaklaşık 5 saat sürecek yolculukta etlerin bozulmaması için ilginç bir teknik geliştirdi.

Nalburdan aldığı plastik boruların bir ucunu aracın ön kısmında bulunan klima çıkışına monte eden adam, boruların diğer ucunu aracın bagajına uzattı. Kurduğu sistemle klimadan gelen soğuk havayı bagajdaki etlere iletti. Bu sistemle sıcak havada etlerin bozulmasını önledi.

"Bagajı gayet iyi soğutuyor"

Osman Barış yaptığı açıklamada, “6 kişi ve benim kurban etlerimizi Denizli’den İnegöl’e götüreceğim. Yol yaklaşık 5 saat sürüyor. Havalar çok sıcak. Etimin bozulmaması için bir soğutma sistemi düşündüm. Nalburdan boru aldım. Aracın ön kısmında klimadan gelen soğuk havayı borularla bagaja aktardım. Klimayı açtığımda bagajı gayet iyi soğutuyor. Klimayı çalıştırınca borular resmen buz tutuyor” dedi.

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