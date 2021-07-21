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ABD'den Türkiye'ye kınama: Kışkırtıcı, kabul edilemez

ABD'den Türkiye'ye kınama: Kışkırtıcı, kabul edilemez

Washington yönetimi Kıbrıs'ta Maraş'ın statüsünü değiştirmeye yönelik açıklamalarla ilgili kınama mesajı yayınladı. Söz konusu mesajda Türkiye için "Kışkırtıcı, kabul edilemez" denildi

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye ve KKTC  ile ilgili olarak Maraş'ın statüsünün değiştirilmeye çalışıldığına dikkat çekerek açıklamalara tepki gösterdi.

Price kınama mesajında "Maraş'ın belli kısımlarının kontrolünü Kıbrıs Türk'e devretme çabaları kışkırtıcı ve kabul edilemez" ifadeleri yer aldı. 

Erdoğan Kıbrıs'ta yaptığı konuşmada, "Maraş'ta hayat yeniden başlayacaktır. Mülkiyet haklarına riayet edilerek yürütülen bu çalışmalar ışığında artık Maraş'ta herkesin yararına olacak yeni bir dönemin kapıları açılacaktır" ifadesini kullanmıştı.

ABD Dışişleri Sözcüsü, Maraş'la ilgili açıklamalara ABD'nin tepkisini aktardığı tweette "Maraş'ın belli kısımlarının kontrolünü Kıbrıs Türk'e devretme çabaları kışkırtıcı ve kabul edilemez. Güçlü bir BM Güvenlik Konseyi yanıtı için müttefiklerle çalışıyoruz. Kıbrıs'ın iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon olarak yeniden birleşmesini destekliyoruz" ifadelerini kullandı. 

Maraş, 46 yıldır kapalıydı
1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirilen ve yerleşime kapatılan Maraş'ın açılım süreci uluslararası tepkiye neden oldu.

Bir dönemin en gözde tatil yöresi ve Hollywood yıldızlarının uğrak yeri olan kapalı Maraş, Ada'yı ikiye ayıran yeşil hat üzerinde ve bir tampon bölge konumunda bulunuyor.

46 yıldır kapalı olan ve "Hayalet Şehir" olarak da anılan Maraş, yıllardır devam eden Kıbrıs müzakerelerinde pazarlık konusu oldu.

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