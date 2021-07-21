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Üniversite öğrencileri İHA üretti! Radara yakalanmıyor

Üniversite öğrencileri İHA üretti! Radara yakalanmıyor

Üniversite öğrencileri tarafından geliştirilen radara yakalanmayan insansız hava aracı görücüye çıkmaya hazırlanıyor.

Üniversite öğrencileri İHA üretti! Radara yakalanmıyor

Atatürk Üniversitesi öğrencileri, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinde kullandığı 'şahi' topunun kuvvetinden etkilenerek adını verdikleri radara yakalanmayan insansız hava aracıyla (İHA), Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinde (TEKNOFEST) derece elde etmek istiyor.

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Üniversite öğrencileri İHA üretti! Radara yakalanmıyor

"Şahi 25" adlı İHA'nın son rötuşlarını yapan öğrenciler, bu çalışmalarıyla İstanbul'da düzenlenecek TEKNOFEST 2021'de derece elde etmek istiyor.

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Üniversite öğrencileri İHA üretti! Radara yakalanmıyor

Takım kaptanı Kerem Turan, AA muhabirine, insansız hava araçları takımı olarak gelişen uzay, havacılık ve savunma sanayisi teknolojilerini, daha ileriye götürebilmek amacıyla çalışma yaptıklarını söyledi.

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Üniversite öğrencileri İHA üretti! Radara yakalanmıyor

Hazırladıkları bazı çalışmaların olduğunu, bunlardan öne çıkanın ise radara yakalanmayan İHA olduğunu ifade eden Turan, İHA'ya "Şahi 25" adını verdiklerini belirtti.

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