Üniversite öğrencileri İHA üretti! Radara yakalanmıyor
Üniversite öğrencileri tarafından geliştirilen radara yakalanmayan insansız hava aracı görücüye çıkmaya hazırlanıyor.
Atatürk Üniversitesi öğrencileri, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinde kullandığı 'şahi' topunun kuvvetinden etkilenerek adını verdikleri radara yakalanmayan insansız hava aracıyla (İHA), Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinde (TEKNOFEST) derece elde etmek istiyor.
"Şahi 25" adlı İHA'nın son rötuşlarını yapan öğrenciler, bu çalışmalarıyla İstanbul'da düzenlenecek TEKNOFEST 2021'de derece elde etmek istiyor.
Takım kaptanı Kerem Turan, AA muhabirine, insansız hava araçları takımı olarak gelişen uzay, havacılık ve savunma sanayisi teknolojilerini, daha ileriye götürebilmek amacıyla çalışma yaptıklarını söyledi.
Hazırladıkları bazı çalışmaların olduğunu, bunlardan öne çıkanın ise radara yakalanmayan İHA olduğunu ifade eden Turan, İHA'ya "Şahi 25" adını verdiklerini belirtti.