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Sağlık Bakanlığı'ndan kurban eti için bunu yapmadan tüketmeyin uyarısı

Sağlık Bakanlığı'ndan kurban eti için bunu yapmadan tüketmeyin uyarısı

Kurban Bayramı'nda etin yanlış tüketilmesi sağlığı olumsuz etkileyebiliyor. Sağlık Bakanlığı bunun için vatandaşlara uyarılarda bulundu. Kurban eti nasıl tüketilmeli-

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Sağlık Bakanlığınca, yeni kesilmiş kurban etinin buzdolabının üst rafında 24 saat boyunca dinlendirilerek tüketilmesi önerildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yeni kesilmiş kurban etinin buzdolabının üst rafında 24 saat boyunca dinlendirilmesi önerilir. Özellikle mide ve bağırsak rahatsızlığı olan kişiler dinlendirilmiş et tüketmelidir." uyarısında bulunuldu.

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