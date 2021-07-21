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AB'nin en yüksek binası sonunda tamamlandı

AB'nin en yüksek binası sonunda tamamlandı

AB’nin en yüksek gökdeleni Intempo, 17 yıl süren finansal aksiliklerin ardından tamamlandı. İspanya’nın Benidorm beldesindeki gökdelen 47 kattan oluşuyor.

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AB sonunda en yüksek gökdelenine kavuştu.

İspanya’nın Benidorm tatil beldesinde inşa edilen İntempo 187 metre ile Avrupa Birliği'ndeki en yüksek kule oldu.

Birbirine bağlı İkiz kuleler saniyede 4,2 metre yükselen ve en üst kata 52 saniyede ulaşabilen en hızlı asansöre sahip.

Gökdelenin Benidorm'u, Akdeniz'in Miami'sine dönüştürmeye yardımcı olacağı yorumları yapılıyor.

17 yıl süren finansal aksiliklerin ardından tamamlanan devasa Intempo gökdeleninin 47 katıyla Manhattan ve Hong Kong’taki gökdelenlerle rekabet edebilecek ölçüde.

Kulede, bir çatı katı dairesinin fiyatının yaklaşık 2 milyon avro olarak belirlendi. İntempo'nun 256 dairesinin 100'ü önceden satıldı. 

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