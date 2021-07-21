Bülent Arınç, Gelecek Partisine mi katılıyor? Selçuk Özdağ'dan açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bazı konulardaki fikir ayrılıkları nedeniyle YİK üyeliğinden istifa eden Bülent Arınç'ın Gelecek Partisi'ne katılacağı iddia edildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, "geri çevirmeyiz" dedi.

Abone ol

Bülent Arınç, Gelecek Partisine katılıyor iddialarına Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'dan yanıt geldi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu görevinden istifa eden Bülent Arınç'ın AK Parti'den ayırlıp - ayrılmayacağı merak konusu oldu.

Gelecek'ten Arınç'a yeşil ışık

KRT’de bir programa katılan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, “Bülent Arınç’a bir teklif söz konusu olabilir mi? Partinizde siyasete devamı söz konusu olabilir mi?” sorusuna "geri çevirmeyiz" şeklinde yanıt vererek yeşil ışık yaktı.

Herkesle konuşuruz

Özdağ, “Sayın Arınç şu anda AK Parti’nin üyesi. Bir partinin üyesi oradayken hiç kimseye teklifte bulunmayacağız. Ama partiden istifa edenlerle konuşuruz. Birileri bizimle konuşmak istiyorsa biz konuşma yapmazlık yapmayız. Konuşuruz, herkesle konuşuruz” dedi.