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Elon Musk'a güvenen yüzde 80 kaybetti

Elon Musk'a güvenen yüzde 80 kaybetti

Elon Musk'ın twitleri sayesinde önceki yıla göre çok büyük artış kaydeden kripto para dogecoin, Mayıs ayından itibaren yüzde 80 değer kaybetti.

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Dünyanın en zengin ikinci kişisi ve Tesla isimli elektrikli araç üreticisinin CEO’su Elon Musk’ın twitleri ile yükselen dogecoin Mayıstan itibaren yüzde 80 değer kaybetti.

Musk’ın “Saturday Night Live” isimli televizyon şovuna konuk olup burada Dogecoin’den bahsetmesinden bugüne Dogecoin, ABD doları karşısında yüzde 80 değer kaybetti. 7 Mayıs’ta 0.68 dolardan işlem gören dogecoinin bugünkü fiyatı 0.16 dolar civarında.

TV programı etkisi

Musk’ın uzun süre Twitter’da attığı twitler nedeniyle Dogecoin’in değerinin artmasının ardından 8 Mayıs’ta çıkacağı televizyon programı yatırımcılar tarafından merakla izlenmeye başlanmıştı.

Ancak o gece beklenen olmadı ve Elon Musk’ın tv programında dogecoinle ilgili yaptığı skecin ardından para biriminin değeri düşmeye başladı. Kripto para birimi o günden bugüne yüzde 80 değer kaybetti.

Eskisi kadar rağbet yok

Temmuz ortası itibariyle Musk hala dogecoin hakkında twitler atmaya devam etse de bu twitler paranın değeri üzerinde eskisi kadar etkili olamıyor. Kripto yatırımcılarının bu konuda duyarsızlaştığı ve Musk’a olan güvenlerinin azaldığı düşünülüyor.

Mayıs sonunda Tesla’nın Bitcoin ile alışverişi askıya almasının ardından Bitcoin’de yaşanan düşüş nedeniyle kripto yatırımcılarının Musk konusunda daha dikkatli davrandığı görülüyor.

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