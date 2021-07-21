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Bolu'da kurban etini pay ederken ölüme yakalandı

Bolu'da kurban etini pay ederken ölüme yakalandı

BOLU'da Kurban Bayramı'nda üzücü olay vuku buldu. Bir vatandaş, kurban kestikten sonra etleri paylarına ayırırken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.

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Olay, Mudurnu ilçesine bağlı Ekinören köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve 2 çocuk babası Vedat Kocakaya (45) evinin önünde kestiği kurbanın etlerini pay sahiplerine ayırdığı sırada fenalaştı.

Kocakaya’nın yere yığıldığını gören yakınları durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından kalp krizi geçirdiği belirlenen vatandaş Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Kocakaya, dün kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

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