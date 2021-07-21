Vladimir Putin, Rus aşıların onayını geciktirenlere isyan etti: Anlamıyorum!

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus koronavirüs aşılarının onay sürecini yavaşlatan yabancı meslektaşlarına sitem dolu açıklamalar yaptı. Onları anlamadığını belirten Putin, ‘bizden olanlar ve bizden olmayanlar’ şeklinde kamplaşmayı doğru bulmadığını aktardı.

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Rusya lideri Vladimir Putin, Kovid-19 pandemisinin ele alındığı bir hükümet toplantısında, “Pandemiyi hâlâ ‘bizden olanlar’ ve ‘bizden olmayanlar’ biçiminde ikiye ayıran, kesinlikle güvenli ve etkili olan aşılarımızın onayını yavaşlatan pek çok meslektaşımı anlamakta güçlük çekiyorum” dedi.

Putin, “(Pandemiye karşı) ayrı ayrı mücadele vermek çok manasız ve nafile bir çaba” diye ekledi.

Avrupa Birliği’nin ilaç otoritesi EMA, Rus Sputnik V aşısına acil kullanım izni vermek adına mart ayında başlattığı süreci hâlâ tamamlamadı.

Bir viral vektör aşısı olan Sputnik V’nin güvenli ve tesirli bir aşı olduğuysa, saygın tıp dergisi The Lancet dahil pek çok bilimsel yayında yayınlanan araştırmalar ile kanıtlanmış durumda.

Putin yineledi: Karşıyım

Bunun yanında Putin, ülkesindeki aşılanma oranının sürü bağışıklığı için gerekene yaklaşmamış olması tartışmaları hakkında, vatandaşlar için koronavirüse karşı aşı olmanın zorunlu hâle getirilmesine karşı olduğunu yineledi.

Rusya Devlet Başkanı, “Burada hiçbir şey dayatmamalı, aksine açıklamalıyız. İnsanları aşı olmanın gerekliliğine ikna etmeli, pandemiye bu şekilde sadece bizim set çekebileceğimize ikna etmeliyiz” ifadelerini kulandı.