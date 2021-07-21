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Sıcak hava Covid-19 vakalarını engeller mi? İngiltere'de dikkat çeken araştırma

Sıcak hava Covid-19 vakalarını engeller mi? İngiltere'de dikkat çeken araştırma

Yaz mevsimi nedeniyle sıcak hava etkisi altında olduğumuz şu günlerde İngiltere’de sıcak havanın covid-19 vakaları üzerindeki etkisi araştırıldı.

Sıcak hava Covid-19 vakalarını engeller mi? İngiltere'de dikkat çeken araştırma

Yaz aylarının içinde bulunduğumuz şu günlerde İngiltere’de yapılan yeni bir çalışmada, sıcak havanın corona virüs enfeksiyonları üzerindeki etkisi araştırıldı.

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Sıcak hava Covid-19 vakalarını engeller mi? İngiltere'de dikkat çeken araştırma

19 Temmuz itibarıyla kaldırılan kısıtlamalar sonrasında dört Birleşik Krallık ülkesinde (İngiltere, Galler, İskoçya, Kuzey İrlanda) artan sıcaklıkların corona virüs üzerindeki etkisi incelendi.

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Sıcak hava Covid-19 vakalarını engeller mi? İngiltere'de dikkat çeken araştırma

Acil Durumlar İçin Bilimsel Danışma Grubu (SAGE), London School of Hygiene & Tropical Medicine ve Imperial College’dan bilim insanları tarafından gerçekleştirilen çalışmada, mevsimin ve sıcaklığın corona virüsün yayılması üzerinde bir etkisi olduğu belirtildi.

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Sıcak hava Covid-19 vakalarını engeller mi? İngiltere'de dikkat çeken araştırma

Birleşik Krallık'ta hükümetin bilimsel danışma kurulu olan Acil Durumlar Bilimsel Danışma Grubu’ndan (SAGE) Prof. John Edmunds, elde edilen kanıtların yüksek sıcaklıkların virüsün iletimini etkilediğini gösterdiğini ancak bunun etkisinin düşük olduğunu aktardı.

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