Sıcak hava Covid-19 vakalarını engeller mi? İngiltere'de dikkat çeken araştırma
Yaz mevsimi nedeniyle sıcak hava etkisi altında olduğumuz şu günlerde İngiltere’de sıcak havanın covid-19 vakaları üzerindeki etkisi araştırıldı.
Yaz aylarının içinde bulunduğumuz şu günlerde İngiltere’de yapılan yeni bir çalışmada, sıcak havanın corona virüs enfeksiyonları üzerindeki etkisi araştırıldı.
19 Temmuz itibarıyla kaldırılan kısıtlamalar sonrasında dört Birleşik Krallık ülkesinde (İngiltere, Galler, İskoçya, Kuzey İrlanda) artan sıcaklıkların corona virüs üzerindeki etkisi incelendi.
Acil Durumlar İçin Bilimsel Danışma Grubu (SAGE), London School of Hygiene & Tropical Medicine ve Imperial College’dan bilim insanları tarafından gerçekleştirilen çalışmada, mevsimin ve sıcaklığın corona virüsün yayılması üzerinde bir etkisi olduğu belirtildi.
Birleşik Krallık'ta hükümetin bilimsel danışma kurulu olan Acil Durumlar Bilimsel Danışma Grubu’ndan (SAGE) Prof. John Edmunds, elde edilen kanıtların yüksek sıcaklıkların virüsün iletimini etkilediğini gösterdiğini ancak bunun etkisinin düşük olduğunu aktardı.