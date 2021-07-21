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Düğünde görülmemiş talihsizlik! ABD'li çiftin ilk dansı hastanede bitti

Düğünde görülmemiş talihsizlik! ABD'li çiftin ilk dansı hastanede bitti

ABD'de Julie Benn and Paul Richter, düğünlerinde unutulmayacak bir anı yaşadılar. Bütün olay ilk dans sırasında yaşandı ve düğün eğlencesi hastanede son buldu.

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ABD'nin Philadelphia eyaletinde yaşayan Julie Benn and Paul Richter, aslında daha erken bir tarihte evlenmek istemişler ancak düğünleri koronavirüs yüzünden ertelenmişti.

Kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte her şeyi yeniden planlayan genç çift yeminlerini 3 Temmuz'daki düğünlerinde ettiler ve nihayet hayallerine kavuştular.

Birçok davetlinin katıldığı törende herkes eğleniyor ve sahnede dans ediyordu. Başta da gelin ve damat... Ancak ne olduysa pistte oldu ve gelin damat tarafından dans ederlerken yere doğru eğilirken birden acıyla kıvrandı.

Dans figürü yaparken kendini zorlayan Julie'nin ayağı oracıkta dizi döndü. Acı içinde bağırmaya başlayan gelin, damat ve davetliler tarafından hemen apar topar hastaneye götürüldü.

Julie 'Dizimi tutup yerine yerleştirdiler. Çocukken bir yerlerini kırmıştım ama bu daha önce hiç başıma gelmemişti. Bu yaşadıklarımdan sonra sakatlanan ve sonra spor yapmaya devam eden sporculara çok saygı duydum. Yaşadığım acıyı tarif etmem imkansız, adeta acıdan gözlerimden yaş geldi.' diyerek başından geçenleri anlattı.

Talihsiz gelin daha sonra üzerinde hala gelinliği varken ve tekerlekli sandalyede otururken çekilen fotoğrafını paylaştı.

Julie ve Paul tüm bu yaşananlara rağmen düğün davetlilerine oradan ayrılamamalarını rica ettiler ve hastanedeki tedavi bittikten sonra düğün salonuna dönerek kaldıkları yerden eğlenmeye devam ettiler. Julie'nin eşi Paul ise yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: Şimdi yıldız sporcuların ne hissettiğini daha iyi anlıyorum. arabadan indiğimizde bir anda büyük bir kalabalık gördük ve birden flaşlar patlamaya başladı. Demek bu işler böyle oluyormuş...

ABD
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