BIST 1.352
DOLAR 8,59
EURO 10,13
ALTIN 497,40
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyelileri katillerin kucağına atmayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyelileri katillerin kucağına atmayız

Kıbrıs ziyaretinin ardından havaalanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeli sığınmacıların, katillerin kucağına atılmayacağını söyledi.

Abone ol

Türkiye'den büyük bir heyetle yaptığı ziyaretini sonlandıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, havaalanında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, iktidara gelmeleri halinde Suriyelileri ülkelerine geri göndereceğine yönelik açıklamaları soruldu.

"Allah'ın kullarını, katillerin kucağına atmayız"
Kılıçdaroğlu'nun "Dünyaya sesleniyorum, Kuvayımilliye geleneğinden geliyorum, çok çetin müzakereler sizi bekliyor" sözlerine ilişkin değerlendirme yapan Erdoğan, Esad rejiminin katil politikalarından kaçarak Türkiye'ye sığınan milyonlarca sığınmacının, AK Parti iktidarında güvence altında olacağına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya ilişkin, "Bu ülkede iktidarda olduğumuz sürece, bize sığınan Allah'ın kullarını katillerin kucağına atmayız." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Trabzonspor'dan transferde sürpriz! İsmail Köybaşı KAP'a bildirildi
Trabzonspor'dan transferde sürpriz! İsmail Köybaşı KAP'a bildirildi
Osmaniye'de orman yangını
Osmaniye'de orman yangını
Antalya'da taciz kavgası! Kadınlar bir anda bağırınca ortalık karıştı
Antalya'da taciz kavgası! Kadınlar bir anda bağırınca ortalık karıştı
Erdoğan'dan son dakika NATO, Kılıçdaroğlu açıklamaları! Seçim barajı da soruldu
Erdoğan'dan son dakika NATO, Kılıçdaroğlu açıklamaları! Seçim barajı da soruldu
1 milyondan fazla dosyada uzlaşma sağlandı
1 milyondan fazla dosyada uzlaşma sağlandı
NATO gemileri Sinop'a demirledi! Üç ülkeye ait gemiler görevde
NATO gemileri Sinop'a demirledi! Üç ülkeye ait gemiler görevde
Afgan göçleri yeni değil! Türkiye'deki göçler 15 yıldır var!
Afgan göçleri yeni değil! Türkiye'deki göçler 15 yıldır var!
AK Partili Mahir Ünal'dan CHP'ye sert tepki! Büyük bir karamsarlık görüyorsunuz
AK Partili Mahir Ünal'dan CHP'ye sert tepki! Büyük bir karamsarlık görüyorsunuz
Aksaray'da otomobil bariyerlere saplandı: 2 ölü, 4 yaralı
Aksaray'da otomobil bariyerlere saplandı: 2 ölü, 4 yaralı
Adana'da korkunç kaza! Kamyon otomobille çarpıştı: Ölmeden önce oğluna bakın ne dedi
Adana'da korkunç kaza! Kamyon otomobille çarpıştı: Ölmeden önce oğluna bakın ne dedi