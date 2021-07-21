Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyelileri katillerin kucağına atmayız

Kıbrıs ziyaretinin ardından havaalanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeli sığınmacıların, katillerin kucağına atılmayacağını söyledi.Abone ol
Türkiye'den büyük bir heyetle yaptığı ziyaretini sonlandıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, havaalanında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, iktidara gelmeleri halinde Suriyelileri ülkelerine geri göndereceğine yönelik açıklamaları soruldu.
"Allah'ın kullarını, katillerin kucağına atmayız"
Kılıçdaroğlu'nun "Dünyaya sesleniyorum, Kuvayımilliye geleneğinden geliyorum, çok çetin müzakereler sizi bekliyor" sözlerine ilişkin değerlendirme yapan Erdoğan, Esad rejiminin katil politikalarından kaçarak Türkiye'ye sığınan milyonlarca sığınmacının, AK Parti iktidarında güvence altında olacağına dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya ilişkin, "Bu ülkede iktidarda olduğumuz sürece, bize sığınan Allah'ın kullarını katillerin kucağına atmayız." ifadelerini kullandı.