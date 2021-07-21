Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs'ta 'İki Devletli Çözüm' önerisine ABD'den açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretinde yinelediği Kıbrıs’ta ‘‘İki Devletli Çözüm’’ önerisine ABD'den cevap geldi.

İki devlet kurulması önerisini reddeden ABD, iki bölgeli birleşik bir ada için çabaların sürdürülmesini istedi.

Dışişleri Bakanlığı'nın siyasi işlerden sorumlu müsteşarı Victoria Nuland, Senato'da bir oturumda yaptığı konuşmada, "Yalnızca Kıbrıs liderliğindeki bir sürecin -iki bölgeli, iki toplumlu- Kıbrıs'a barış ve istikrar getireceğini düşünüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya ilişkin neler söylemişti?

Erdoğan, Kıbrıs'ta iki bölgeli iki toplumlu federasyon modelinin artık gündemde olmadığını söylemişti. Kıbrıs Türkleri'nin yarım asırdan fazla bir süredir eşitlik ve adalet mücadelesi verdiğini belirten Erdoğan, uzlaşmaz tavrına rağmen Kıbrıs Rum tarafının çözümsüzlükten nemalandığını belirtmişti.

Erdoğan, ‘Bundan sonra yeni bir müzakere süreci olacaksa bu ancak iki eşit ve egemen devlet arasında yapılabilir. Unutulmasın ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti her türlü zorluğa rağmen kendi ayakları üzerinde duran bir devlettir. Demokrasi geleneği ve gelişmekte olan ekonomisi ile müreffeh bir geleceğe emin adımlarla yol almaktadır. Türkiye ve Türk halkının her bir ferdi de dün olduğu gibi bugün de yarın da Kıbrıs Türkü’nün yanında olmaya devam edecektir’’ ifadelerini kullanmıştı.