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Türkiye 21 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 21 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 184 bin 462 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 8 bin 151 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 64 milyon 12 bin 165'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 20 Temmuz 2021 Salı günü verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 184 bin 462 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 8 bin 151 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 4 bin 946 oldu.

1. doz aşılamada ortalama yüzde 62.93'e ulaşıldı
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 62.93 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 34.28 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 64 milyon 12 bin 165'e yükseldi.

2. doz aşı olanların sayısı 21 milyon 279 bin 203 oldu
Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 39 milyon 63 bin 433 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 21 milyon 279 bin 203 olarak kayıtlara geçerken, yeni başlayan 3. doz uygulamasında 3 milyon 669 bin 529 kişiye aşı yapıldı.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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