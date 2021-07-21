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MSB'den açıklama: Barış Pınarı Bölgesi'ne saldıran teröristler öldürüldü

MSB'den açıklama: Barış Pınarı Bölgesi'ne saldıran teröristler öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine yönelik havan saldırısı gerçekleştiren 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini paylaştı.

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Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter adresinden yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine yönelik havan saldırısı gerçekleştiren PKK/YPG'li teröristlere, kara ateş destek vasıtaları ile karşılık verildiği belirtildi.

Terör hedeflerini tam isabetle vuran Mehmetçiğin, saldırıyı gerçekleştiren 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği bildirildi.

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