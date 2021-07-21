İngiltere'de son 24 saatteki vaka sayısı korkunç! İtalya'da salgın yeniden artışa geçti

İNGİLTERE ve İtalya'da son 24 saatin Koronavirüs (Covid-19) tabloları yayımlandı. İngiltere'de 44 bin 104 yeni vaka tespit edildi. Vaka sayılarının aza indiği İtalya'da ise salgın yeniden artışa geçti.

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İngiltere'de koronavirüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 44 bin 104 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 563 bin 6'ya ulaştığı belirtildi.

Ülkede son 24 saat içinde 73 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 128 bin 896'ya yükseldi.

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Covid-19'a ilişkin aşı verilerine göre, son 24 saatte 39 bin 35 kişiye ilk doz aşının uygulanmasıyla toplamda 46 milyon 388 bin 744 kişinin aşılandığı belirtildi. Son 24 saatte 161 bin 279 kişinin aşının ikinci dozunu aldığı ve toplamda 36 milyon 404 bin 566 kişinin tamamen aşılandığı belirtildi.

İtalya'da salgın yeniden yükselişte

İtalya’da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı ise yeniden 4 binin üzerine çıktı. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 235 bin 97 korona virüs testi yapıldığı ve 4 bin 259 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 297 bin 337’ye ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 21 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 127 bin 905’e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 2 bin 235 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 51 bin 308 olduğunu belirtti.

İtalya'da bugüne kadar 62 milyon 700 bin 387 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 28 milyon 261 bin 81 kişiye aşının her iki dozu yapıldı.