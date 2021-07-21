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Dünyada 3 milyar 730 milyon dozdan fazla Covid-19 aşısı! İşte Türkiye'nin sırası

Dünyada 3 milyar 730 milyon dozdan fazla Covid-19 aşısı! İşte Türkiye'nin sırası

Dünya genelinde Covid-19'a karşı uygulanan aşı miktarı, 3 milyar 730 milyon dozu geçti. İşte en çok aşı yapan 20 ülke ve Türkiye'nin sırası...

Dünyada 3 milyar 730 milyon dozdan fazla Covid-19 aşısı! İşte Türkiye'nin sırası

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı, 3 milyar 730 milyon dozu geçti. İşte dünyada en çok aşı yapılan ülkeler ve Türkiye'nin sıralamadaki yeri...

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Dünyada 3 milyar 730 milyon dozdan fazla Covid-19 aşısı! İşte Türkiye'nin sırası

1- Çin 1 milyar 480 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke oldu. Diğer sıralama ise şöyle:

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Dünyada 3 milyar 730 milyon dozdan fazla Covid-19 aşısı! İşte Türkiye'nin sırası

2- 415 milyon 470 bin ile Hindistan

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Dünyada 3 milyar 730 milyon dozdan fazla Covid-19 aşısı! İşte Türkiye'nin sırası

3- 338 milyon 490 bin ile ABD

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