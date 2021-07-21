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G.Saray'la prensipte anlaşan Ghezzal'ın menajeri İstanbul'a geliyor

G.Saray'la prensipte anlaşan Ghezzal'ın menajeri İstanbul'a geliyor

Sarı-Kırmızılılar Rachid Ghezzal transferinde sona yaklaştı. 2.8 milyon euro net ücrete prensipte anlaşılan Cezayirli futbolcunun menajeri Anoir Fazuli yarın son detayları görüşmek için İstanbul'a gelecek.

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Galatasaray, Rachid Ghezzal transferinde son düzlükte. 2.8 milyon euro net ücret ve bonuslarla birlikte toplamda 3.5 milyon euroya el sıkışılan Cezayirli futbolcunun menajeri Anoir Fazuli yarın İstanbul'da olacak. Taraflar son detayları görüşecek.

Beşiktaş ne yapacak?
Siyah-Beyazlılar Rachid Ghezzal'a son olarak 2.2 milyon euro net ücret teklif etti. Yarın Galatasaray ile Ghezzal görüşmesi yaşanırken Beşiktaş'ın atacağı adım merak konusu oldu.

"İstediğimizle görüşürüz"
Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın Ghezzal ile yaptığı görüşmeye tepki göstermesine Başkan Burak Elmas sert çıkışmıştı. Elmas, "Evet Ghezzal'la görüştük. İstediğimizle görüşürüz" yanıtını vermişti.

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