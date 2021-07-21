Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a ‘Misak-ı Milli’ yanıtı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Tavsiye ediyorum; Misak-ı Milli'yi bir öğrensin. Misak-ı Milli nedir? Misak-ı Milli neyi kapsıyor? O kapsam içerisinde neler vardı? Bunu bir öğrenmesi lazım" sözlerine yanıt verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretinin sonunda medya mensuplarıyla söyleşi gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Suriyelileri 2 yıl içinde göndereceğim” sözünün ve “Dünyaya sesleniyorum, Kuvay-ı Milliye geleneğinden geliyorum, çok çetin müzakereler sizi bekliyor” ifadelerinin hatırlatılması üzerine Erdoğan, şunları söyledi:

- ‘Ben Atatürk’ün partisiyim’ diyen bu adam, ‘Kuvay-ı Milliye geleneğinden geliyorum’ diyor ama bir defa Kuvay-ı Milliye ruhundan haberi yok. Onu bir öğrenmesi lazım. Çünkü ta oralara kadar asker göndermişiz.

- Tavsiye ediyorum; Misak-ı Milli’yi bir öğrensin. Misak-ı Milli nedir? Misak-ı Milli neyi kapsıyor? O kapsam içerisinde neler vardı? Bunu bir öğrenmesi lazım. Bundan haberi yok. Ve o ‘göndereceğim’ diyor.

Kılıçdaroğlu yanıt verdi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, şunları belirtti:

- Bizi parasıyla satın alabileceğini düşünen AB ile çetin müzakere edeceğiz dedim; Erdoğan sinirlenmiş, Misak-ı Milli’yi öğrensin demiş.

- Euro'lara insanımızın mahallelerini sattın sen, Misak-ı Milli kim sen kim? Tüccar oldun ama devlet adamı olmak istemiyorsun bir türlü!

- İnsan haklarına çok önem verdiğini iddia eden AB'ye yaptığım çağrı, yükü beraber yüklenmek üzerinedir. Bu süreci tamamladığımızda, emin olun vatandaşımız kadar Suriyeli misafirlerimiz de mutlu olacaktır. Çözüm var ey halkım, sadece Euro'lara teslim olmayacak yöneticiler eksik!