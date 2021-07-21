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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ruhani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ruhani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile ikili ilişkiler ve bölgesel bölgesel konuların ele alındığı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani, görüşmede, karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.

İkili ilişkiler ve bölgesel konuların da ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile bugüne kadar yürüttükleri yüksek düzeydeki iş birliğini ve yakın diyaloğu İran'da görevi devralacak yeni yönetimle de geliştirerek sürdüreceklerine inandığını ifade etti.

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