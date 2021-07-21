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PSV - Galatasaray maçı sonucu: 5-1

PSV - Galatasaray maçı sonucu: 5-1

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turunun ilk maçında PSV'ye direnç gösteremedi ve 5-1'lik yenilgiye uğradı. PSV'nin golleri Zahavi (3) ve Götze'den (2) gelirken Sarı- Kırmızılıların tek sayısını kafa vuruşuyla Emre Kılınç kaydetti.

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Galatasaray, büyük umutlarla çıktığı Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turunun ilk maçında hezimete uğradı. Muslera'nın ikinci dakikada yaptığı hata ile kalesinde gol gören Aslan, 35'te bir gol daha yedi. Emre Kılınç'ın 42'de attığı gol ilk yarının sonucunu belirledi. (2-1)

Sarı-Kırmızılılar ikinci yarıda beraberlik adına pozisyona girmekte güçlük çekerken Götze ile 51'nci dakikada gelen PSV'nin üçüncü golü Aslan'ın fişini çekti.

PSV, 84 ve 88'de 2 gol daha bularak karşılaşmadan 5-1'lik skorla galip ayrıldı ve turu geçmeyi büyük ölçüde garantiledi. Galatasaray, 28 Temmuz'daki rövanş karşılaşmasına evinde formalite icabı çıkacak...

Maçtan dakikalar:

2. dakikada PSV öne geçti. Marcao'nun geri pasında altıpas içinde son çizgiye yakın bir noktada kaleci Muslera topu kontrol etmek istedi. Uruguaylı file bekçisinin ayağından açtığı meşin yuvarlağı Eran Zahavi kontrol etti. Zahavi'nin yakın mesafeden çıkardığı şutta top filelerle buluştu: 1-0.

35. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada Emre Kılınç'ın kaptırdığı topun ardından hızlı gelişen PSV atağında sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Madueke, pasını altıpasın içindeki Zahavi'ye gönderdi. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

42. dakikada Galatasaray golü buldu. Ömer Bayram'ın soldan ortasında Emre Kılınç'ın altıpasın önünden yaptığı kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 2-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Hollanda ekibi PSV'nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

51. dakikada PSV farkı yeniden 2'ye çıkardı. Van Ginkel'in pasında topla buluşan Zahavi, şık bir şekilde meşin yuvarlağı Mario Götze ile buluşturdu. Götze'nin ceza sahası içinden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 3-1.

84. dakikada PSV 4. golü buldu. Kerem Aktürkoğlu'nun kafayla uzaklaştırmak istediği top ceza sahasına yöneldi. Marcao'nun da müdahale edemediği meşin yuvarlağı önüne alan Zahavi, kaleci Muslera'yı çalımladıktan sonra topu filelerle buluşturdu: 4-1.

88. dakikada ev sahibi takım farkı 4'e çıkardı. Max'ın ceza sahası dışı sol çaprazından ortasında Götze'nin yaptığı kafa vuruşunda kaleci Muslera'nın tokatlayarak uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak ağlara gitti: 5-1.

PSV, karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı.

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