Günlerdir sessizliğe bürünen organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in koronavirüse yakalandığı iddia edildi. Peker'in danışmanlığını yaptığı söylenen Emre Olur ise "Acil şifalar" paylaşımıyla söz konusu iddiaların doğru olduğunu güçlendirdi.

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Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in 18 Temmuz'dan bu yana sosyal medya hesaplarından herhangi bir paylaşım yapmaması merak konusu olmuştu.

Tüm ailesi korona olmuş

Sedat Peker'in günlerdir süren sessizliğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Peker'in tüm ailesi ile birlikte koronavirüse yakalandığı öne sürüldü.

"Acil şifalar diliyorum"

Peker'e yakınlığıyla bilinen ve basın danışmanı olduğu iddia edilen Emre Olur, Twitter hesabı üzerinden konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Olur paylaşımında, "Değerli büyüğüm, size ve ailenize acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.