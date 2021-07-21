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Annesini boğazını keserek öldürdü! Denizli'nin konuştuğu evlat vahşeti

Annesini boğazını keserek öldürdü! Denizli'nin konuştuğu evlat vahşeti

DENİZLİ'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi, annesini boğazını keserek öldürdü. Cani evladın 2 yıl önce de küslük nedeniyle annesini öldürmeye çalıştığı, talihsiz kadının komşular tarafından kurtarıldığı öğrenildi.

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Olay, Güney ilçesi Tilkilik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Gökhan R. (36)., 65 yaşındaki annesi Şadiye R.'nin boğazını keserek öldürdü.

Yaşlı kadından haber alamayan komşuları eve girdiklerinde kanlar içerisinde buldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren jandarma ekipleri, öldürülen yaşlı kadının üzerine yorganlar örtüldüğünü belirledi. Evlat kurbanı olan yaşlı kadının, gece saatlerinde oğlu Gökhan R. ile tartışma yaşadıkları öğrenildi.

Cani evlat geçen yıl da cinayete kalkışmış
Ayrıca cinayet zanlısı Gökhan R.'nin geçtiğimiz yıllarda yine annesini öldürmeye kalkıştığı Şadiye R.'nin komşuları tarafından son anda kurtarıldığı belirtildi.

Jandarma ekipleri kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

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