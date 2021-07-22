Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, PSV yenilgisi sonrası konuştu

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, PSV yenilgisinin ardından yaptığı maçla ilgili değerlendirmede 'Galatasaraylılar benim neden 3 sene istediğimi daha iyi anlamıştır' dedi.

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Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray, Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'a 5-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

Üzgün olduklarını ve PSV'nin tura daha yakın olduğunu söyleyen Terim, gerekenin yapılacağının altını çizdi.

Terim'in açıklamaları şu şekilde: "PSV, tura bizden daha yakın. Üzgünüz ama gereken neyse zaman içerisinde yapacağız. Bizden daha iyi oynadılar. Rahat bir galibiyet aldılar.

Galatasaraylılar benim neden 3 sene istediğimi daha iyi anlamıştır. Takımımızın bu seviyelerde oynaması için gereken şeyleri yapacağız.

Falcao- Mostafa'ya değindi

Elimizdeki bazı mevkilerin orijinal adamı olmadığı için böyle çıktık. Ayrıca ne Falcao hazır, ne de Mostafa'yı hazır hissediyoruz. Sonradan sokmayı daha uygun bulduk.

İlk dakikada gol yerseniz, hangi planı yaparsanız yapın oyuncular sıkıntı yaşayacaklardır. Bu seviyede böyle goller yerseniz muhakkak ki geriye düşeceksiniz."

Terim 3 yıllık imza sonrası yaptığı açıklamada "Transfer dinamik bir iştir. Bugün istediğimiz, anlaştığımız oyuncuyu diğer gün istemeyebiliriz. Galatasaraylılar endişeleniyorlar, hayıflanıyorlar, haklı olabilirler ama Galatasaray'ı daha büyük zararlara sokmamak için ben ve başkanımız böyle karar aldık. Bize güvensinler. Belki bazı maçları kaybedeceğiz ama 3 senelik planda çok şeyin değişeceğini görecekler." demişti.