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Suudi kadın güvenlik görevlileri ilk kez Hac sırasında nöbette

Suudi kadın güvenlik görevlileri ilk kez Hac sırasında nöbette

Toplumsal hayatı düzenleyen katı kuralların gevşetildiği Suudi Arabistan'da kadın güvenlik görevlileri ilk kez Hac ibadeti sırasında görev aldı.

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Bu yılın nisan ayından bu yana onlarca kadın, İslam dininin doğduğu yerler olan Mekke ve Medine'de hacıları izleyen güvenlik birimlerine katıldı.

Babasından ilham alan ve orduya katılarak İslam'ın en kutsal yerlerinde çalışan ilk Suudi kadın asker grubuna katılmaya karar veren Mona isimli bir kadın görevli, Reuters ajansına yaptığı açıklamada, "Rahmetli babamın yolculuğunu tamamlamak için burada, en kutsal yer olan Mekke'deki Ulu Cami'de durup onun adımlarını takip ediyorum. İbadet edenlere hizmet etmek çok asil ve onurlu bir görev" dedi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, yabancı yatırımı çekme planlarının bir parçası olan krallığı modernize etme hamlesi çerçevesinde bir dizi sosyal ve ekonomik reformlara gitmişti.

Vizyon 2030 olarak bilinen reform planına göre Veliaht Prens, kadınlara yönelik araba kullanma yasağını kaldırmış, yetişkin kadınların eşlerinden izin almadan seyahat etmesine izin vermiş ve onlara aile meseleleri üzerinde daha fazla hak tanımıştı.

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