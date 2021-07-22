BIST 1.352
DOLAR 8,56
EURO 10,09
ALTIN 494,66
HABER /  DÜNYA

Fransa el koyduğu 'haksız kazançları' ait olduğu ülkelere iade edecek

Fransa el koyduğu 'haksız kazançları' ait olduğu ülkelere iade edecek

Fransa, el koyduğu "haksız elde edilmiş kazançlar" diye adlandırılan yabancı liderler ve yakınlarının varlıklarını ait oldukları ülkelere geri verecek.

Abone ol

Fransız Parlamentosu, el koyduğu yabancı liderlerin haksız kazançlarının ülke halkına iadesi için bir mekanizma oluşturan Fransız kalkınma yardımı reformunu kabul etti.

Haksız kazanç malları, yabancı liderler veya yakınları tarafından kişisel amaçlar için zimmete geçirilen lüks gayrimenkuller, arabalar, saatler ve banka hesapları gibi varlıklar ve kamu mallarından oluşuyor.

Yargıtay, 28 Temmuz’da Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Teodorin Obiang'ın mahkumiyetini ve Fransa'daki mallarına el konulmasını onaylarsa mekanizma, ilk defa somut olarak uygulanacak.

Uygulama kapsamında Fransa bütçesinde, Dışişleri Bakanlığının sorumluluğu altında, malların satışıyla oluşturacak belirli bir bütçe kalemi aracılığıyla ilgili ülkelerde sağlık, eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi alanlarda "vaka bazında" "iş birliği ve kalkınma eylemleri" finanse edilecek.

Söz konusu mekanizma, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2022'de bitecek beş yıllık görev süresinin sonunda resmi kalkınma yardımını gayri safi milli gelirin yüzde 0,55’ine çıkarma taahhüdünü de gerçekleştirmiş olacak.

Ülkedeki birçok sivil toplum kuruluşu, Fransız mahkemeleri tarafından "haksız kazançlara" el konulmasından sağlanan gelirin ilgili nüfuslara geri verilmesini talep ediyordu.

ÖNCEKİ HABERLER
Afyonkarahisar’da zincirleme trafik kazasında aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti
Afyonkarahisar’da zincirleme trafik kazasında aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti
Edirne'de Bayram tatiline giden ailenin evi yandı
Edirne'de Bayram tatiline giden ailenin evi yandı
Annesini boğazını keserek öldürdü! Denizli'nin konuştuğu evlat vahşeti
Annesini boğazını keserek öldürdü! Denizli'nin konuştuğu evlat vahşeti
Kaçan kurbanlığı kovalarken kayboldu! Ankara'da kayıp tıp öğrencisi aranıyor
Kaçan kurbanlığı kovalarken kayboldu! Ankara'da kayıp tıp öğrencisi aranıyor
İzmir'de asistan doktorun intiharı! İlaç içerek yaşamına son verdi
İzmir'de asistan doktorun intiharı! İlaç içerek yaşamına son verdi
Giresun'da facia! Yayladan dönen kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü 10 yaralı
Giresun'da facia! Yayladan dönen kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü 10 yaralı
8 yıl yerine 72 dakika sürdü! Çin üretti artık dünyanın en güçlü kuantum bilgisayarı
8 yıl yerine 72 dakika sürdü! Çin üretti artık dünyanın en güçlü kuantum bilgisayarı
G.Saray'la prensipte anlaşan Ghezzal'ın menajeri İstanbul'a geliyor
G.Saray'la prensipte anlaşan Ghezzal'ın menajeri İstanbul'a geliyor
İzmir açıklarında depremler! AFAD'dan peş peşe açıklamalar
İzmir açıklarında depremler! AFAD'dan peş peşe açıklamalar
PSV - Galatasaray maçı sonucu: 5-1
PSV - Galatasaray maçı sonucu: 5-1