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İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi’nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında gece saatlerinde meydana gelen dört depremlerin ardından 32 dakika arayla 2 deprem daha yaşandı.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Ege Denizi'ndeki sarsıntı, saat 04.20'de ve 23,10 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Karaburun'a uzaklığı 40,94 kilometre olarak ölçüldü.

Aynı bölgede saat 03.48'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

Saat 20.58 ile 02.19 arasında; önce 3.6 ardından 3.5 daha sonra 3.7 ve 3.6 büyüklüğünde dört deprem meydana geldi.

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