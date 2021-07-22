Son dakika: Şevket Sabancı hayatını kaybetti

Sabancı Holding'in ikinci kuşak temsilcisi ve Esas Holding'in kurucusu Şevket Sabancı, yaşamını yitirdi.Abone ol
Esas Holding'in kurucusu Şevket Sabancı, 85 yaşında hayata gözlerini yumdu. Sabancı'nın, bir süredir hastanede tedavi altında olduğu biliniyordu.
Şevket Sabancı kimdir?
85 yaşında hayatını kaybeden Sabancı, Hacı Ömer ve Sadıka Sabancı çiftinin dördüncü çocuğu olarak 1936 yılında Kayseri'de dünyaya geldi.
Manchester Üniversitesi'nde Tekstil Mühendisi bölümünden mezun olan Sabancı, 2000 yılında Esas Holding'i kurdu.
Esas Holding'i yönetti
Ayrıca 2004 yılına kadar Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürüttü.
Sabancı, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini geçen yıl oğlu Ali Sabancı’ya devretti.