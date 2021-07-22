BIST 1.352
DOLAR 8,56
EURO 10,10
ALTIN 494,35
HABER /  GÜNCEL

Son dakika: Şevket Sabancı hayatını kaybetti

Son dakika: Şevket Sabancı hayatını kaybetti

Sabancı Holding'in ikinci kuşak temsilcisi ve Esas Holding'in kurucusu Şevket Sabancı, yaşamını yitirdi.

Abone ol

Esas Holding'in kurucusu Şevket Sabancı, 85 yaşında hayata gözlerini yumdu. Sabancı'nın, bir süredir hastanede tedavi altında olduğu biliniyordu.

Şevket Sabancı kimdir?
85 yaşında hayatını kaybeden Sabancı, Hacı Ömer ve Sadıka Sabancı çiftinin dördüncü çocuğu olarak 1936 yılında Kayseri'de dünyaya geldi.

Manchester Üniversitesi'nde Tekstil Mühendisi bölümünden mezun olan Sabancı, 2000 yılında Esas Holding'i kurdu.


Esas Holding'i yönetti
Ayrıca 2004 yılına kadar Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürüttü.

Sabancı, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini geçen yıl oğlu Ali Sabancı’ya devretti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Üniversite öğrencileri İHA üretti! Radara yakalanmıyor
Foto Galeri Üniversite öğrencileri İHA üretti! Radara yakalanmıyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Samsun'da doktor tesadüfen muayene edince ortaya çıktı: Tedavi edilemezse geri dönüşümsüz...
Samsun'da doktor tesadüfen muayene edince ortaya çıktı: Tedavi edilemezse geri dönüşümsüz...
Fenerbahçe'de bileti kesilen futbolcular belirlendi 11 oyuncuya kulüp aranıyor
Fenerbahçe'de bileti kesilen futbolcular belirlendi 11 oyuncuya kulüp aranıyor
İsmail Saymaz Dİyarbakır Otogarındaki görüntüye isyan etti: Bu cüreti kimden alıyor?
İsmail Saymaz Dİyarbakır Otogarındaki görüntüye isyan etti: Bu cüreti kimden alıyor?
Rize'de sağanak nedeniyle dereler taştı tarım arazileri ve yollarda hasar oluştu
Rize'de sağanak nedeniyle dereler taştı tarım arazileri ve yollarda hasar oluştu
Avustralya'da AstraZeneca aşısı kaynaklı 2 ölüm daha
Avustralya'da AstraZeneca aşısı kaynaklı 2 ölüm daha
Mersin’in Tarsus ilçesinde bir çaycı müşterilerinin 'hitabına' göre fiyat belirliyor
Mersin’in Tarsus ilçesinde bir çaycı müşterilerinin 'hitabına' göre fiyat belirliyor
Özbekistan'dan İstanbul'a geldi panik içinde uyandı doktorlar şaştı kaldı: Meslek hayatımda ilk
Özbekistan'dan İstanbul'a geldi panik içinde uyandı doktorlar şaştı kaldı: Meslek hayatımda ilk
ABD adına casusluktan hüküm giyen FETÖ'cü MİT görevlisiyle ilgili Aytunç Erkin'den dikkat çeken yazı
ABD adına casusluktan hüküm giyen FETÖ'cü MİT görevlisiyle ilgili Aytunç Erkin'den dikkat çeken yazı
Cihat Yaycı'dan hükümete Kıbrıs çağrısı: Hızlıca harekete geçmeli
Cihat Yaycı'dan hükümete Kıbrıs çağrısı: Hızlıca harekete geçmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Ne zaman vurulacak diye herhalde bizi izliyordu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Ne zaman vurulacak diye herhalde bizi izliyordu