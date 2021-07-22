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Fenerbahçe'de bileti kesilen futbolcular belirlendi 11 oyuncuya kulüp aranıyor

Fenerbahçe'de bileti kesilen futbolcular belirlendi 11 oyuncuya kulüp aranıyor

Kadrosunda 37 oyuncu olan Fenerbahçe’de öncelik oyuncu almaktan çok oyuncu satmak. Sarı-Lacivertli kurmaylar hem FFP hem de limit sorununa çare bulmak için 11 oyuncuya kulüp arıyor. Şimdiye kadar sadece Frey’in satışı gerçekleşti.

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Fenerbahçeli kurmaylar sadece eksik bölgelere oyuncu bulmak için değil kadroyu azaltmak için yoğun bir mesai harcıyor.

Takvim gazetesinin haberine göre kadrosunda 37 futbolcu bulunan Fenerbahçe ilk etapta en az 11 oyuncuyu direkt satış ya da kiralama yoluyla kadrodan çıkartmayı hedefliyor.

Gönderilmesi düşünülen isimler

Bu oyuncular Zajc, Zanka, Dirar, Lemos, Tisserand, Oğuz Kağan Güçtekin, Perotti, Thiam, Kemal Ademi ve Barış Alıcı olarak belirlendi. Pereira ve kurmaylarının bu isimler üzerinde uzlaştığı ifade edildi.

Bu oyuncular kiralama ya da satış yoluyla takımdan gönderilerek hem FFP hem de TFF'nin limit kriterleri uygulanmış olacak.

Zanka'nın Kopenhag, Ademi'nin de Süper Lig kulüplerinden birine gönderildiğine dair her an bir KAP bildiriminin gelebileceği öğrenildi.

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