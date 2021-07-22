'Torosların gizli cenneti' deniliyor binlerce kilometre uzaktan görmek için geliyorlar

Ziyaretçiler binlerce kilometre uzaklıktan bu manzarayı görmek için geliyor. Doğal orman örtüsü ve sarının tonları, oluşturduğu görsel şölen ile ziyaretçilerini kendine hayran bırakan “Başkanın Çardağı”'nda Kurban Bayramı öncesi başlayan hareketlik bayramda da yüz güldürdü. Doğa turizminin artması ile ilçe esnafının yüzü gülerken, ziyaretçiler doğaya hayran kaldıklarını ifade ettiler.