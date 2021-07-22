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İstanbul'da yangın çıkan eve giren ekipler şok oldu! Kesilmiş halde...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da yangın çıkan eve giren ekipler şok oldu! Kesilmiş halde...

İSTANBUL'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Evde bir kadın ölü bulunurken, bilekleri kesilmiş ve dumandan etkilenmiş olan kocası ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Edinilen bilgiye göre, Esenler Fatih Mahallesi 245. Sokak’ta 5 katlı bir binanın 1. katındaki evde sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangın ihbarını alan itfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. İçeriye giren itfaiye ekipleri bir kadını ölü bulurken, kocasının ise bileklerinin kesildiği ve dumandan etkilendiği belirlendi. Yaralı koca ambulansla hastaneye kaldırılırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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