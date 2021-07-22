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AFAD'dan korkutan açıklama: Son 1 saatte 47 adet deprem

AFAD'dan korkutan açıklama: Son 1 saatte 47 adet deprem

Ege Denizi’nde İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında sabaha karşı 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre son 1 saatte irili ufaklı 47 adet deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi’nde Karaburun ilçesi açıklarında, saat 04.20’de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

23,10 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin merkez üssünün Karaburun’a uzaklığının 40,94 kilometre olarak ölçüldüğü açıklandı. Aynı bölgede saat 03.48’te 4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

AFAD tarafından yapılan açıklamada bölgenin deprem aktivitesinin yedi gün 24 saat gözlendiğinin altı çizilerek, bölgede son 1 haftada 122, son 1 saatte ise 47 adet depremin meydana geldiği söylendi.

Yapılan açıklamada, "Yapılan deprem gözlemleri sonucunda Midilli fayı üzerinde en büyüğü 4,2 olan, son 1 ayda 284 adet, son 1 haftada 122 adet, son 1 saatte 47 adet deprem meydana gelmiştir" ifadelerine yer verildi.

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