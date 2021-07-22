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Yalçın Bayer yazdı: Millet İttifakı'na bir parti daha katılıyor

Yalçın Bayer yazdı: Millet İttifakı'na bir parti daha katılıyor

Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, "Seçime girme yeterliğini almasının ardından Adalet Partisi’nin de Millet İttifakı’na katılması bekleniyor" değerlendirmesinde bulundu.

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Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer bugünkü köşe yazısında, Adalet Partisi'nin daha önce de CHP'ye destek verdiğini belirterek, "Adalet Partisi’nin de Millet İttifakı’na katılması bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Bayer'in "Küresel ısınma bizi mahvedecek" başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Adalet Partisi Genel Başkanı Dr. Vecdet Öz, "Son yerel seçimlerde CHP’ye destek verdik, partimiz ülke genelindeki kongre çalışmalarını tamamlamak üzeredir ve eylül ayından itibaren seçime girme yeterliğimizi alarak bu desteği daha güçlü bir şekilde vermeye devam edeceğiz" dedi. 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonrası grup toplantısında yapmış olduğu bir konuşmada Öz’e ve Adalet Partisi teşkilatlarına teşekkür ederek bu birliktelikten mutluluk duyduğunu ifade etmişti. 
Seçime girme yeterliğini almasının ardından Adalet Partisi’nin de Millet İttifakı’na katılması bekleniyor."

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