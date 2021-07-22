Ankara'da evcil hayvan oteline yoğun talep! Geceliği bakın ne kadar

Kurban Bayramı dolayısıyla şehir dışına çıkan tatilciler evcil hayvanlarını otellere bıraktı. Tatilcilerin sayısı artınca evcil hayvan otelleri talepleri karşılamada güçlük çekti.

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Kurban Bayramı'nda 9 günlük bayram tatili iç turizmi canlandırdı. Pandemiden dolayı uygulanan kısıtlamaların kalkmasının ardından tatilciler soluğu şehir dışında aldı. Evcil hayvan sahibi olan kişiler de kedi ve köpeklerini tatil süresince özel otellere bırakmayı tercih etti. Kedi ve köpekler için çeşitli imkanlara sahip olan otellerde hayvanlar hem sosyalleşiyor hem de eğitmenler eşliğinde oyunlar oynayarak keyifli vakit geçiriyor. Sıcak havalardan etkilenen köpekler, bazı otellerde bulunan havuzlara girerek serinliyor. Bu otelleri gecelik fiyatları ise evcil hayvanların ırk ve cinslerine göre belirlenerek 80 ile 100 TL arasında değişiyor.



Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan işletmenin sahibi Damla Dur, 9 yıldır evcil havan otelini ailecek işlettiklerini ve vergiye tabi resmi bir işletme olduklarını söyleyerek özellikle bu bayram tatilinde çok yoğun talep gördüklerini belirtti. Damla Dur, “Özellikle pandemiden dolayı bu bayram çok yoğun talep oldu. Özellikle insanlar bunaldı Ankara’dan kaçıyorlar. Gerçekten telefonlar susmadı diyebilirim. Cesur Patipet Otel ailesi olarak bu taleplere mümkün olduğunca geri dönüşler sağlamaya çalıştık. Kapasitemiz ölçüsüne belli bir sayıda evcil hayvan kabul edebildik. Ama tabi ki karşılayamadık. Çoğu kişiyi geri çevirmek zorunda kaldık” dedi.







Köpekler havuzda serinliyor

Evcil hayvanların evini aramaması için onlarla daha özel ilgilendiklerini belirten Dur, “Bazıları daha çok hassas oluyor. Daha fazla ilgi gerektiriyor. Sahiplerinin yokluğunu aratmamak için elimizden geleni yapıyoruz. Gün içerisinde sabah saat 6’da başlayarak çeşitli saatlerde oyun alanına çıkıyorlar. 3 tane farklı oyun alanımız var. Sosyal köpekler bir arada çıkıyor. Bir arada 4 köpekten fazla çıkarmak istemiyoruz. Oyun havuzlarına giriyorlar birlikte. Bu şekilde gün içerisinde enerjilerini atmalarını sağlıyoruz. Kapasitemiz 200 köpek 60 kedi. Kedilerimiz için de Türkiye’de bir ilk olacak şekilde onlara özgür olabilecekleri bir bahçe ortamı sunduk. Ev ortamını aratmamaya sahiplerini özletmemeye çalışıyoruz. Mesela ‘Mars’ bugün geldi. Çok sosyal. Hemen bize de alıştı. Diğerleriyle de gayet güzel oyunlar oynuyor” şeklinde konuştu. Aynı zamanda bakıma muhtaç hayvanların da barınabildiği otelde at, keçi, kuş ve Çinçilla cinsi sincaplar da bulunuyor.