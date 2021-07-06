Metropoll'den bomba anket! Hangi parti ne durumda gençlerde şok sonuçlar

MetroPOLL Araştırma'nın her ay düzenli olarak yaptığı Türkiye'nin Nabzı anketinin sonuçları açıklandı. Katılımcılara, "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz" diye soruldu. Sadece 3 parti barajı aşabilecek konumda iken MHP'deki gerileme sürüyor. Asıl dikkat çeken ise bu seçimde ilk kez oy kullanacak olan gençlerin tercihiyle ilgili sonuçlar oldu. İlk kez oy kullanacaklarda kararsızlar ve protestocular ilk parti oldu.