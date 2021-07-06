Metropoll'den bomba anket! Hangi parti ne durumda gençlerde şok sonuçlar
MetroPOLL Araştırma'nın yaptığı ankete göre bu pazar seçim olsa sadece 3 parti barajı aşabiliyor. Anketin en çarpıcı bölümü ise 24 Haziran'da oy vermeyen gençler arasında protesto oy ve kararsızların oranı birinci parti çıkıyor... İşte çarpıcı sonuçlar...
MetroPOLL Araştırma'nın her ay düzenli olarak yaptığı Türkiye'nin Nabzı anketinin sonuçları açıklandı. Katılımcılara, "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz" diye soruldu. Sadece 3 parti barajı aşabilecek konumda iken MHP'deki gerileme sürüyor. Asıl dikkat çeken ise bu seçimde ilk kez oy kullanacak olan gençlerin tercihiyle ilgili sonuçlar oldu. İlk kez oy kullanacaklarda kararsızlar ve protestocular ilk parti oldu.
Metropoll Araştırma yöneticisi Özer Sencar anketin en çarpıcı bölümünü şöyle duyurdu: “2021 yılının ilk altı ayında Türkiye’nin Nabzı araştırmalarında görüşülen 9240 kişinin yüzde 7’sini oluşturan oy kullanmamış gençlerin parti tercihleri...”
İlk kez oy kullanacaklarda AK Parti 1. sırada
Metropoll önümüzdeki seçimlerde ilk kez oy kullanabilecek olan gençlere yapılan ankette birinci partinin AK Parti olduğu görüldü. Yüzde 22,3 ile AK Parti birinciyken, 19,9 ile CHP ikinci parti olarak izledi.
Gençler arasında protestocular, cevapsızlar ve kararsızlar birinci parti
Ankette 17,6 ile gençler protesto oy kullanacaklarını açıklarken, yüzde 13’ü cevapsız bıraktı. Gençlerin yüzde 7’si ise kararsız olduklarını açıkladı.