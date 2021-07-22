Doğu Perinçek İran'da düzenlenen Dünya İslami Uyanış Kurultayı'na katıldı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İran İslam Cumhuriyeti’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Afganistan’da Sürdürülebilir Barış ve Güvenlik” başlığı ile toplanan Dünya İslami Uyanış Kurultayı’nda katılımcılara seslendi. Sosyal medyada, Perinçek'in İslami temalı kurultaya katılmasına tepkiler gecikmedi.

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Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti, İran İslam Cumhuriyeti, Pakistan, Tacikistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Irak ve Hindistan gibi ülkelerin katılım sağladığı konferansaTürkiye’den Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek katıldı.

Zirve’nin açılış konuşmasını İran İslam Devrimi Rehberi Dış ilişkiler baş danışmanı ve Dünya İslami Uyanış Kurultayı Genel sekreteri Dr. Ali Ekber Velayeti yaptı. Velayeti, İran İslam Cumhuriyeti'nin barış, güvenlik ve kalkınma yolunda Afganistan ulusuna verdiği desteği vurguladı.

“Afganistan milletinin zaferini selamlıyoruz''

Tahran’ın ev sahipliği yaptığı çevrimiçi kurultayda katılımcılara seslenen Perinçek, “Afganistan dünyanın kalpgahında bulunuyor. Ve biz yürekten duygularla Afganistan halkının mücadelesini izliyoruz ve selamlıyoruz.”dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek “Amerikan emperyalizmine karşı Afganistan halkı bütün dünyaya kahramanlık mesajları verdi ve büyük zafer kazandı. Afganistan halkının, kardeş Afganistan milletinin bu zaferini selamlıyoruz ve yeni zaferler diliyoruz. Kuşkusuz bu Afganistan milletinin birleşmesiyle oldu ve önümüzde de Afganistan’ın bütün taraflarının Afganistan milletini temsil eden bütün örgütlerin birlikte hareket etmesi biz Türkiye halkının, Türk milletinin, Vatan Partisi’nin dileğidir.” şeklinde konuştu.

“NATO üslerinin Türkiye'den temizlenmesi için 60 yıldır mücadele etmekteyiz''

Türk Milleti’nin Amerikan emperyalizmi ile savaştığını söyleyen Perinçek, “Biz Vatan Partisi olarak Türkiye’de NATO’ya karşıyız. NATO üslerinin tamamen Türkiye’den temizlenmesi için 60 yıldır mücadele etmekteyiz. Ve Türkiye bugün bu yolda çok önemli adımlar atmaktadır. Türk milleti Amerikan emperyalizmine karşı dünya halkları içinde en ön sıradadır. Türk milleti Amerikan emperyalizmi ile savaşmaktadır. Türk ordusu Amerika emperyalizmi ile savaşmaktadır ve 2015 yılından bu yana Türk silahlı kuvvetleri Amerikan emperyalizminin üzerimize sürdüğü PKK bölücü örgütüne karşı Fetullah terör örgütüne karşı büyük başarılar kazanmıştır. Aynı zamanda Türk ordusu ABD’nin Irak’ın kuzeyinde ve Suriye’nin kuzeyinde İsrail ile birlikte kurduğu Amerika-İsrail koridorunu yarıp geçmiştir. Dolayısıyla biz de Türk milleti olarak, Türk ordusu olarak ve Türk devleti olarak hem bölge halklarının hem de Afganistan halkının mücadelesine Türkiye’den kardeş dayanışmasını ve desteğini gösteriyoruz ve göstermeye devam edeceğiz ”ifadelerini kullandı.

“Amerika'ya karşı kahramanca direndiniz''

Afganistan halkının Amerika’ya karşı kahramanca direndiğini dile getiren Perinçek, “ Afganistan halkının Amerikan emperyalizmine karşı, NATO müdahalelerine karşı, NATO tertiplerine karşı bundan sonra yürüteceği mücadelede emin olun Türk devleti, Türk milleti ve en başta Vatan Partisi sizinle birlikte olmaktadır ve size teşekkür borçluyuz. Amerika’ya kahramanca direndiniz başınızı dik tutunuz, size sonuna kadar güveniyoruz.” dedi.

“Bölge işbirlikleri Amerika'nın planlarını bozuyor''

Bölge ülkelerinin işbirliğine dikkat çeken Perinçek, “İran ve Türkiye başta olmak üzere bütün bölge ülkelerinin birliği, Orta Asya devletlerinin birliği, Pakistan, Çin Halk Cumhuriyeti ve Hindistan gibi diğer bütün Asya’nın önemli ülkelerinin birlikte hareket etmesi, Amerikan emperyalizminin planlarını bozmaktadır ve bundan sonra da bozacaktır. O bakımdan biz bölge ülkelerinin ve bütün Asya ülkelerinin ve halklarının, ekonomide, kültürde ve siyasette birliğinden yanayız. Bu birliğin daha da güçlenmesi daha ileri adımlar atması ve daha iyi biçimlerde hayata geçmesi için mücadelede sonuna kadar varız.” diye konuştu.

“Asya uygarlığı, insanlığa kardeşlik getirecek''

“İnsalık Asya çağına girmiştir” diyen Perinçek, “Atlantik çağının sonuna geldik. Atlantik’in merkezinde bulunan Amerika Birleşik Devletleri çöküş dönemine girmektedir. Amerikan emperyalizminin artık dünyada Asya’da ve Afganistan’da elinden gelen yapabileceği tertip, baskı, zulüm, zorbalık, hıyanet bunların sonu gelmiştir. Yapabileceği fazla bir şey yoktur. Şimdi yeniden Asya’dan bir uygarlık yükseliyor. Asya uygarlığı paylaşmacıdır. Asya uygarlığı insanlığa kardeşlik getirecektir. Asya uygarlığı kamucudur, toplumcudur. Asya uygarlığı barıştan yanadır ve Asya uygarlığı hegemonyacılığa, zorbalığa, baskıya, sömürüye dünya çapında son verecek uygarlıktır. O bakımdan Asya uygarlığının yaratıcıları olan bütün Asya ülkelerini ve halklarını bu toplantımız vesilesiyle yürekten sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Her zaman beraberiz, her zaman dayanışma halinde olacağız ve Afgan halkının mücadelesiyle el ele olacağız. Beraber ileri büyük bir insanlık davasının peşinde devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Perinçek'in İslami temalı panele katılmasına tepkiler

Öte yandan ulusalcı çizgide politik duruşuyla bilinen Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'in İslami içerikli bir kurultayda katılımcılara seslenmesi sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi. İşte o tepkilerden birkaçı;